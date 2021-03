Quête n°118 : À la recherche du Miséricordieux

Ce soir, nous repartons pour les Terres Sauvages et plus précisément dans le petit village de Marad en proie à une situation périlleuse.



Alors que les célébrations poursuivent leur cours et que nos héros sortent vainqueurs de leur troisième épreuve, la situation semble encore empirer à Marad. Un détachement de l'armée vient d'arriver au village pour on ne sait quelle raison et pire encore : le Miséricordieux Sarpéliamon a disparu ! Les esprits du Culte sont embrumés de colère alors qu'ils menacent de s'en prendre au villageois jusqu'à ce que l'enfant soit retrouvé. De son côté, Jyvas tente de convaincre nos protagonistes de trouver le disparu, espérant que cela montre la bonne foi du village au Culte.



Retrouvez-nous jeudi 11 mars 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette aventure !