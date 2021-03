Quête n°117 : Les trois Sangs

Ce soir, nous retournons à Marad pour la suite des célébrations en l'honneur d'Eshmaraddon, héros et fondateur du village !



Attendant la présentation du trophée promis au vainqueur du festival Gamesh, Silence et Ruberiis ont pu profiter des festivités du soir, mais un étrange évènement a fini par perturber les célébrations. Lors de la présentation du trophée, un casque à l'aspect antique, nos protagonistes on ressenti d'étranges sensations, une sorte d'appel lointain.



À peine quelques instants plus tard, c'est le fleuve bordant le village qui s'est violemment agité et sans l'intervention de Gamesh et Ruberiis, des morts auraient été à déplorer. Et pour clôturer la soirée, de nombreuses femmes du village ont été victimes d'un mal étrange... Mais que se passe-t-il à Marad ?



Retrouvez-nous jeudi 4 mars 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette aventure !