Quête n°116 : Prêter le Fer

Ce soir, les célébrations en l'honneur d'Eshmaraddon le héros et fondateur du village de Marad continuent !



Alors qu'il savourait leur victoire lors de la seconde épreuve du festival, ce moment dut malheureusement être interrompu par l'arrivée du Culte du Soleil Noir et de ses funestes présages. Le village serait en danger et un des participants, Yeth-Djazil, en serait la source. Après la capture du pauvre Yeth-Djazil, nos héros rentrent enfin au village pour essayer de profiter de leur soirée. Bien que l'intervention du Culte ait pu en refroidir certains, les festivités battent leur plein et c'est en arrivant au village que nos protagonistes se sont vus approchés par un de leur admirateurs qui leur demande de l'aide, à l'abri des regards...



