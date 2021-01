On se souvient de Ric Ocasek

En général, lorsqu'une rediffusion est prévue, je fais référence à l'article qui la présentait.



Je n'ai pas retrouvé cet article. Je vais donc faire comme si je le rédigeais pour la première fois pour l'émission de lundi 28 octobre 2019 à 20h.



Mais avant toute chose je tenais à vous souhaiter le meilleur pour cette année 2021. À tous les niveaux. Et surtout qu'on puisse refaire de la musique et surtout l'écouter en live. Retourner voir des concerts, quoi !



J'avais intitulé l'émission "Bye bye Ric Ocasek".



Alors, qui était Ric Okasek pour mériter que je m'y attarde et que je programme trois titres ?



Ric Ocasek était le leader du groupe The Cars. Il nous a quittés le 15 septembre 2019.



La première fois que mes oreilles sont "tombées" sur ce premier album de The Cars, intitulé (comme souvent pour un premier album) : The Cars, cela devait être au début des années 80.



Il fait partie de ces moments où je me suis figé. Cela vous est peut-être arrivé ? Vous vaquez à vos occupations, avec de la musique en fond sonore, et puis vos oreilles et votre cerveau vous font stopper net... Et là vous vous dites : Whaou, c'est quoi ça ?



Ce fut mon cas pour le titre Just What I Needed, qui passait à la radio. Le reste du disque est à l'image de ce titre.



Pour retrouver Ric Ocasek, seul ou avec The Cars je vous donne rendez-vous demain à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘