Girl groups

Loin de moi l'idée de vous imposer les Spice Girls. Ni Bananarama, d'ailleurs.



Très loin de moi... Même si ces deux groupes de filles ont vendu des millions de disques, dans les années 80 (Bananarama) ou 90 (Spice Girls).

Et même si je suis (beaucoup) moins "sectaire" que lorsque j'avais vingt ans — hors du Hard rock, point de salut — je n'ai jamais pu encaisser cette soupe (là, je redeviens sectaire...).



Par contre, si je remonte de deux décennies, j'arrive à y trouver des choses intéressantes.



On pourrait qualifier le girl group comme un groupe de chanteuses (ça vous vous en seriez douté, non ?) dont la véritable première vague a émergé aux USA dans les années 50. L'apogée se situant entre 1955 et 1970.

Nous mettrons le focus sur les années soixante avec sept titres.



Et, tant qu'à faire, nous continuerons avec des voix féminines, bien plus Rock cette fois.



Je vous donne rendez-vous lundi 30 novembre 2020 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



🤘