Nocturne n°1 : La chasse aux Intrigants

Nous voici au début d'une toute nouvelle Aventure (notez le jeu de mot pour les connaisseurs).

PriaX est un jeu de rôle à secrets et complots, les PJ devront se dépatouiller dans un univers où chacun veut se faire une place et parfois quel qu'en soit le prix à payer, surtout si c'est les reins d'un autre que soi-même. Qu'ils veulent comploter ou non, les magouilles les suivront toujours, c'est ainsi, c'est la jungle politique. Seront-ils des pions ou des joueurs ?



Plusieurs nouveautés dans cette campagne qui promet moult péripéties. La première étant que chaque épisode se passera environs tous les mois plutôt que toutes les semaines et surtout qu'elle se passera de 19h à 1h du matin.

La seconde est qu'elle ne sera pas écrite comme les autres campagnes RTD (où nous étions tenus d'un certain timing) mais comme un bac-à-sable. Je jouerai l'univers et le reste, et les PJ pourront choisir leur destinée.

Enfin, et c'est ce qui va vous exciter, vous pourrez prendre part à l'aventure grâce à une appli (actuellement en développement) pour comploter, aider, faire simplement votre vie, entre deux scenarii, voire jouer votre personnage à l'antenne par téléphone ! Show must go on même hors antenne, mes amis !



Pour notre intro (de 6h, belle intro quand même) rendez-vous dans Roll The Dice sur radiom.fr et/ou sur Twicth jeudi 11 novembre 2021 à 19h.