À la découverte de Roberto...

C'est déjà le troisième épisode du nouveau format de deux heures pour Let There Be Rock.



Comme vous le savez si vous nous suivez, on démarrera avec un extrait de Back In Black dont on fête depuis juillet dernier les quarante ans de sa sortie.



Et puis, sans dévoiler le programme, nous passerons en revue quatre décennies de Rock depuis les 60's.



La question que vous vous posez devrait normalement être : mais qui est ce Roberto dont je parle dans le titre ? La réponse est : Roberto Piazza !



Cela ne vous dit toujours rien. Allez, un élément de plus : il est surnommé Bob.



Toujours pas... C'est un groupe français anglophone... Originaire du Havre (76).



Bon, je ne vous fais pas languir pus longtemps. Il s'agit de Little Bob, chanteur du groupe Little Bob Story et maintenant avec Blues Bastards.



Et bien pendant la deuxième heure de Let There Be Rock, nous prendrons le temps de vous faire découvrir la moitié d'un album de 1987 de Little Bob Story. Et pour du Rock, c'est bien du Rock !



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 28 septembre 2020 à 20:00, sur Radio Oloron et RADIOM.



