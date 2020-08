Vingt-cinq juillet mille neuf cent quatre-vingts

Il y a quarante ans, à quelques jours près, sortait un album culte d'un groupe qui était en train de le devenir.



Un an après la sortie de l'album Highway To Hell (sorti le 27 juillet 1979), un peu plus de six mois après la mort du chanteur emblématique Bon Scott (décédé le 19 février 1980 à Londres) le groupe AC DC, plutôt que se dissoudre, décide de continuer et recrute le chanteur Brian Johnson.



Ce même Brian Johnson participera aux compositions avec Angus et Malcolm Young.





Back In Black sera enregistré en sept semaines à partir d'avril 1980. La pochette sera noire en signe de deuil pour Bon Scott.



Nous avions un peu anticipé en programmant deux titres les 6 juillet (Have a Drink On Me) et 20 juillet dernier (You Shook Me All Night Long).



Nous continuerons à revisiter cet album ce lundi soir 3 août et dans les semaines à venir.



Pour écouter le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 3 août, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



🤘 Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



Retrouvez nous sur Facebook : la page de Let There Be Rock