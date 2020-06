Vous connaissez peut-être le groupe Supergrass. Groupe qui s'était sabordé il y a dix ans et qui renaît cette année de ses cendres.



Moins connu que Blur, Oasis ou Pulp, certes. Mais largement aussi bon...



J'ouvrirai donc le Let There Be Rock aujourd'hui à 20:00 avec eux, et le titre qui ouvre l'album Life On Other Planets.



Quant à la programmation de ce lundi, elle s'étalera de 1972 à 2002.



Quelques noms, peut-être, pour appâter vos oreilles : pour les plus récents, The Bluetones, Ocean Colour Scene et pour les plus anciens, Manfred Mann, Uriah Heep...



Et pour écouter tout cela, je vous donne rendez-vous ce lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !