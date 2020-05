Hors-série : Confrontation

Roll The Dice poursuit la diffusion de ce hors-série spécial, enregistré à la maison et remonté de nos petites mains pour essayer de vous garantir une qualité maximale sur RADIOM !



Après avoir découvert l'existence du Projet : Voodoo, la véritable identité de Teddy désormais transformé en un de ces colossaux Taillefine et révélé le passé de cobaye de Barney, notre équipe continue de chercher des réponses sur ce qui s'est passée à St Luc !



