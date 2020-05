Hors-série : Retrouvailles

Roll The Dice poursuit la diffusion de ce hors-série spécial, enregistré à la maison et remonté de nos petites mains pour essayer de vous garantir une qualité maximale sur RADIOM !



Après avoir survécu au larguage de napalm qui a récemment frappé Topeka et réussi à rentrer au bercail, notre équipe de choc repart là où tout a commencé pour eux. Retour à Kansas City !



Retrouvez-nous sur RADIOM jeudi 7 mai 2020 à 19:00 dans Roll The Dice !