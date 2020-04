Hors-série : Survivre

Roll The Dice poursuit la diffusion de ce hors-série spécial, enregistré à la maison et remonté de nos petites mains pour essayer de vous garantir une qualité maximale sur RADIOM !



La situation dans l'hôpital St Luc est des plus terribles : les patients semblent être devenus fous, déambulent dans les couloirs et attaquent violemment les rares membres du personnel restant ! Et c'est dans cette situation que nos trois héros, infirmière, cuisinier et vigile, essayent de survivre !



Rendez-vous jeudi 16 avril 2020 à 18:00 pour la suite de ce hors-série !