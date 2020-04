Hors-série : Bienvenue à Kansas City

Au vu de vos réponses au sondage de Joker : L'avis du public !, Roll The Dice s'adapte et vous propose ce hors-série enregistré à la maison avec les moyens du bord, diffusé sur Twitch et retravaillé de nos petites mains pour la diffusion sur RADIOM en cette période un peu spéciale.



Nous partons donc à Kansas City, en compagnie du personnel de l'hôpital St-Luc pour une épidémie pour le moins étrange...



Rendez-vous aujourd'hui à 19:00 pour le début de ce hors-série !