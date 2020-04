Mood for safe !

Oui c'est non sans émotion que je vous livre une nouvelle Mood Sessions d'une heure dimanche 12 avril 2020 à 19:30. Confinement oblige, je vous invite à vous laisser vous poser sur ces sons jazz & soul, toujours teintés rare grooves.



De quoi passer 60 minutes au repos sur RADIOM, parce que même confinés on a besoin de lâcher prise !



Bonne écoute, et see you Soul !