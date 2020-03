La pêche pour supporter l'enfermement

Lorsque je relis l'article que j'avais rédigé il y a un peu plus d'un an (vous pouvez le relire ici : La pêche), j'y parle de fatigue, de grippe.



J'étais loin de penser qu'une année plus tard nous serions en liberté surveillée, avec, au dessus de nos têtes un virus plus dévastateur que celui de la grippe.



La rediffusion prévue ce soir est censée vous redonner la pêche. Ce que j'espère, en tous cas.



Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20:00 sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Allez, une semaine de plus en moins... Protégez vous et écoutez la radio !



