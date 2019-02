Par ces temps de fatigue, parfois de grippe, il nous arrive de manquer d'énergie.



La musique peut parfois pallier cela.



C'est ce que je vous propose de tester ce lundi 18 février.



Et comme premier cobaye, j'ai moi-même constaté que je me trouvais en meilleure forme le lundi à 21h, qu'une heure et demi plus tôt en arrivant au studio de la rue Dalmais (studio de Radio Oloron).



Pour tenter de vous (nous) redonner la "pêche" je vous propose une programmation qui débutera par Shaka Ponk.

Car, pour avoir de l'énergie, ils en ont. Et elle est communicative.



Et nous essaierons de tenir le rythme tout au long de cette heure que nous partagerons lundi soir 18 février, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !