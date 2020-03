Émission annulée

C'est avec regret que je vous annonce l'interruption de mon émission jusqu'à nouvel ordre.



L'heure est au confinement, alors profitez-en pour passer de beaux moments en famille, prendre le temps de vivre, de penser et de créer.

Vivez l'instant présent plus que jamais et faites-vous plaisir. Certains auront peut-être envie de faire du ménage ou du tri, d'autres de lire, méditer...



Mes émissions sont en podcast (Hiza Zen), en écoute illimitée, et vous y trouverez des émissions sur le cocooning, le feng shui (風水), la relaxation, des recettes d'huiles essentielles, la créativité ou comment mettre de la magie et du bien-être dans votre quotidien, et tant d'autres...



À très bientôt avec Hiza Zen !