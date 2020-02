Quête n°100: Il était une fois...

"Venez, prenez place, installez-vous confortablement pour ce grand spectacle ! Ce soir, les meilleures histoires de ce temps et bien plus encore vous seront contées !"



Pour ce petit entre-deux de saison, nous vous avons préparé quelque chose d'un peu particulier, car nous ne serons pas sur un Jeu de Rôle, mais sur un Jeu de Société qui, comme vous l'avez peut-être compris, a pour principe de raconter des histoires : Il était une fois... !



Rendez-vous jeudi 27 février 2020 à 19:00 dans Roll The Dice pour ce petit épisode spécial et n'oubliez pas de voter pour la prochaine grosse saison en cliquant ici, le vainqueur sera annoncé en fin d'émission !