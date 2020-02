Bye bye, Roy Loney

Vous ne connaissez pas cet artiste ? C'est normal.



À moins que vous ne soyez fan du groupe The Flamin' Groovies dont il fut le premier chanteur de 1968 à 1971. Ce qui correspond aux quatre premiers albums du groupe.



Roy Loney s'en est allé le 13 décembre dernier d'une "sévère défaillance organique". Sans plus de détails.



Nous programmerons ainsi deux titres de trois albums auxquels il a participé entre 1969 et 1971.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20:00 sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !