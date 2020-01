You are filled with determination

"C'est une belle journée dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs s’épanouissent,

C'est par des jours comme ça qu'un gamin comme toi...

devrait écouter RADIOM..."



Vous l'aurez compris, comme annoncé la semaine dernière, nous allons parler d'un jeu qui a changé Internet à jamais. Un jeu qui a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sont écriture drôle et intelligente remplie de personnages attachants ; sa bande-son inoubliable reprise par de nombreux artistes ou encore son gameplay simple qui prend les codes du RPG classique et les remet entièrement en question.



Ce jeu n'est autre qu'Undertale, et ce mardi soir l'équipe de What's The Game Today ? va enfin s'attaquer à ce mastodonte du jeu indépendant et le déconstruire afin de pouvoir vous en présenter tout le charme. On préfère vous prévenir : le jeu est sorti en 2015 donc nous allons spoiler sec ! C'est à vos risques et périls, mais nous vous conseillons vivement d'avoir fait le jeu avant d'écouter cette émission pour profiter intégralement de l’expérience !



Alors retrouvez-nous ce mardi pour cette émission spéciale remplis d'émotions, de quiz et d'invités pour votre plus grand plaisir sur RADIOM à 19h !