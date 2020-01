Début d'année sans Pink Floyd ?

La réponse est clairement : NON.



Et c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé par hasard qui m'y a fait penser.

Florent Garcia y décortique une partie du jeu de David Gilmour avec le titre Comfortably Numb. Ce gars m'a appris des choses et je tenais à vous en faire profiter.



Je vous engage donc à visionner cette vidéo. Ce qui pourra vous permettre de mieux appréhender ce titre qui sera programmé ce lundi 13 janvier.

Rush

La vidéo dure une quinzaine de minutes et est instructive, pas seulement pour les guitaristes.Malheureusement, le monde de la musique est une nouvelle fois en deuil., le batteur du groupe canadiens'en est allé.Considéré comme l'un des meilleurs batteurs du monde, il aura influencé par son jeu une légion de batteurs dont(Metallica) ou(Dream Theater).Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 13 janvier, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron