Il y a 50 ans, l'odyssée de l'Espace

Pour commencer cette année 2020, je voudrais réparer un oubli.

Comment ai-je pu passer à côté ? Je ne me l'explique toujours pas.



Il y a donc 50 ans et deux mois sortait un album qui allait faire découvrir David Bowie au monde entier (ou presque).



Le titre du premier single (sorti le 11 juillet 1969) anticipait de quelques jours l'alunissage d'Apollo 11.



L'album sortira mi-novembre 1969.



C'était aussi la naissance de Major Tom, astronaute et personnage récurrent dans la discographie de David Bowie.



Il nous est arrivé de temps en temps de programmer une face entière de de l'équivalent vinyle dans Let There Be Rock. C'est ce que nous ferons avec ce Space Oddity pour cette émission de rentrée 2020.



Ce qui nous permettra également de faire un petit coucou à David Bowie qui, je le rappelle, a décidé de rejoindre les étoiles le 10 janvier 2016.



Pour nous replonger dans cette odyssée de l'espace, je compte sur vous ce lundi soir 6 janvier, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.