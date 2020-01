Comité de coopération Castres-Huyé-Rwanda : l'amitié entre deux peuples

Belle année à vous, chers auditeurs ! Nous vous souhaitons de bonnes ondes pour l'année nouvelle.



Pour cette première émission en 2020 nous recevons le Comité de Coopération Castres-Huyé-Rwanda et c'est un grand plaisir que de recevoir cette belle association pour la première fois aux Passeurs de Bougnettes.



Suite à la signature le 31 mai 1986, par le Maire de Castres Philippe Deyveaux, de la convention de jumelage entre Castres et Huyé (Rwanda), projet initié par son prédécesseur Jean-Pierre Gabarrou, l'association voit le jour en 1989.



Le comité de coopération a pour buts de :

Développer l'amitié, faciliter la coopération et concevoir des projets d'aide au développement économique, social, culturel entre la ville de Castres et le district de Huyé/Butare au Rwanda

Susciter des échanges et des partenariats entre les populations de Castres et de Huye

Promouvoir la culture rwandaise



La coopération décentralisée repose sur une logique de partage et va au-delà de la traditionnelle aide humanitaire ou mise à disposition de fonds. La valorisation des acteurs locaux, de leurs savoirs et de leurs savoir-faire, fonde ce principe, soutenu par la conviction que le partenariat doit être mutuellement équitable et que les particularités de chaque partenaire sont une source d’enrichissement pour l’un et pour l’autre. C’est un instrument de culture humaine qui permet la rencontre entre les peuples, la compréhension et l’ouverture à des cultures et savoir-faire différents, source d’enrichissement réciproque et d’innovation Christine Marion

Dramatiquement perturbée en 1994 par les événements tragiques du génocide qu'a connu le Rwanda, la coopération a repris après ce drame. Ayant survécu au génocide, le coordonnateur Rwandais a pu maintenir et développer le projet.Depuis plus de trente ans, de nombreux projets de coopération ont été menés en liaison avec le comité rwandais à Huyé, comme la construction de la tuilerie, l'électrification de centre de santé et d'écoles, la création de la médiathèque au centre Jean-Pierre Gabarrou, ou dans le domaine agricole la mise ne place de « crédit-bétail », et le développement de l'apiculture. Des projets se traduisant par des actions principalement dans le champ économique, telle est la volonté du comité accompagné aussi financièrement par la Ville de Castres, la Région Occitanie, ou encore la Fondation Pierre Fabre.L'actualité du comité est dense dans cette période avec des projets de formation au Rwanda, et des actions d'informatisation de l'hôpital de Huye en partenariat avec l’école d'ingénieur ISIS de Castres, des séjours d'étudiants à Huye pour participer à l'animation de la bibliothèque... Des rendez-vous culturels sont également proposés ici dans les prochaines semaines.Quel défi représente la coopération avec un pays africain ? Avec l'éloignement ?Quel chemin parcouru depuis les débuts ?Quels sont les enjeux de telles actions ? Pour les rwandais ? Pour nous ?Coopérer est-ce aussi échanger ?Qui sont les partenaires des projets ?Quelle est l'actualité de l'association ?Comment aider et s'impliquer auprès du comité ?Autant de questions et de sujets dont nous parlerons avec nos invitéeset, toutes deux vice-présidentes de l'association,à partir de 21 heures.LeS BouGn3TteS d3 La C0oPérAti0NPlus d'infos :Comité de Coopération Castres-Huyé-RwandaMaison des Associations - Place du 1Mai81100 CASTRES