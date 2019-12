Good Sound for Christmas !

Ho ho ho !



On y est, je suis très heureux de vous livrer ce nouvel épisode de Good Sound For Good People pour ce dimanche 22 décembre ! une sélection d'une heure contenant quelques pépites que l'on n'écoute plus en fin d'année... pour le reste, rien ne change : c'est du groove franc du collier.



Une grand merci aux good people de Castres venus m'écouter aux Ateliers ce jeudi 12 décembre ! De grosses bises pleine de vinyles !



Love U soul et bonnes fêtes !