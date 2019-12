Les Bougnettes à l'Opéra

Acide Lyrique, c'est tout un univers... Quatre doux-dingues qui aiment l’opéra, en sont issus et qui aiment s'amuser, partager. Leur truc, c’est l’humour musical à base d’opéra, rapprocher le public de l'art lyrique tout en s'amusant.



Acide Lyrique nous fait l'immense plaisir d'être avec nous jeudi 19 décembre à partir de 21 heures. Nous aurons en direct Stéphanie Barreau, comédienne, chanteuse et metteuse en scène de la compagnie.



Acide Lyrique a vu le jour à Toulouse en 2003. L’idée fondatrice de la compagnie, et de ses créations, résulte des différentes observations que les membres du groupe ont pu faire, au cours de leurs expériences, dans le monde du chant, depuis les chorales de quartier jusqu’aux grands solistes internationaux. Depuis le premier spectacle en 2004, la compagnie tourne partout en France et à l’étranger. En 2010, la compagnie représente la ville de Toulouse au millénaire de Hanoï. Elle participe à de nombreuses reprises au festival d’Avignon et obtient plusieurs récompenses dans des festivals d'humour.





Dans leurs créations les artistes portent un regard parfois grinçant, parfois tendre sur cet être unique qu’est le chanteur d’opéra : son narcissisme, sa fragilité, le rapport à ses congénères, ses manies, sa générosité exacerbée, son excentricité

... et dégomment les préjugés sur l'opéra. Avec notre invitée, nous aborderons la trajectoire de la compagnie, le projet artistique qu'elle développe, leur travail jusqu'à leur dernière œuvre. En effet l'actualité brûlante de la compagnie est la création du cinquième spectacle d'Acide Lyrique. La première a lieu! C'est un pur bonheur que de recevoir la metteuse en scène de cette création en avant-première pour nos auditeurs chouchoutés... Spectacle neuf et innovant, mélange du grand répertoire et de variété, de grands airs et de vocalises, est une cascade de situations burlesques ou absurdes et des costumes aveuglants, où Mozart et Wagner côtoient Queen, et où Verdi et Bizet font la nique à Abba et Beyoncé, avec chez ces zozos burlesques une immersion dans les musiques électroniques... Cochez votre agenda, chers auditeurs, faites vos vocalises, et on se retrouve en direct avec Stéphanie, metteuse en scène, chanteuse, comédienne de la compagnie.