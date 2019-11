D'aussi lion que je me souvienne, la première émission musicale avec laquelle j'ai accroché est sans nul doute Noctures de Georges Lang.



Dans le marasme musical français du début des années 70, enfin j'avais une émission qui correspondait à mes goûts musicaux.



Sur RTL, depuis la villa Louvigny, au Luxembourg, Georges Lang et son équipe nous proposait des titres anglo-saxons de minuit à 5h du matin tous les jours.



Quelle respiration ! Nous qui étouffions avec la soupe française de l'époque, diffusée sur les radios dites périphériques et en grands ondes.



L'avantage : le studio français des Nocturnes était en face du studio anglais de RTL en langue anglaise. Y officiaient la plupart du temps des DJ issus de radios pirates, véritables vedettes en Grande Bretagne. Avec la musique qui allait avec...



Les Noctures existent sans (presque) discontinuer depuis 1973.



Je peux avouer que lorsqu'il s'est agi d'animer une véritable émission sur les ondes FM (après 1981), c'est Georges Lang qui m'a servi de modèle.



Quant au Power Play du titre de cet article, il s'agit tout simplement du coup de cœur de chaque animateur, et qui était programmé une fois par heure pendant les trois heures des Nocturnes.



J'ai acheté la compilation "45 ans de Power-Play", soient 73 titres parmi les 15000 recensés dans le fameux "Cahiers des Power-Play" de Georges Lang.



Monsieur Georges Lang, respect et mille mercis pour tout ce que musicalement vous m'avez apporté.



Ce lundi soir 18 novembre vous aurez droit à... Je vous laisse deviner...



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !