Educateur spécialisé à domicile : on en parle

Face aux difficultés de tous types que rencontrent leurs enfants ou adolescents, confrontées à des situations difficiles ou conflictuelles, les familles ressentent le besoin d'un accompagnement et d'un soutien. Souvent démunies face à des difficultés comme par exemple les troubles du comportement, les addictologies (alcool, drogues, jeux, médias), le décrochage scolaire, le harcèlement, etc., elles éprouvent la nécessité de s'entourer de professionnels compétents aptes à les aider.



Elles ont parfois recours à des institutions. À coté des institutions, en complément ou en parallèle, se font jour de nouvelles pratiques : l'accompagnement éducatif à domicile. Nouveau besoin des familles qui ne peuvent, ou ne veulent avoir recours à l'institution, besoin des institutions qui souhaitent adapter leur prise en charge éducative au plus près des besoins, cette évolution interroge.



Ces offres éducatives à domicile par des éducateurs spécialisés existent désormais à Paris et région parisienne, dans les grandes métropoles. Elles se développent aussi dans les territoires.



Les Passeurs de Bougnettes souhaitaient poser ce sujet de l'accompagnement éducatif. Pour cela, nous recevons jeudi 14 novembre à partir de 21 heures Ali Tekouk, éducateur spécialisé qui a aussi un parcours d'animateur de l’éducation populaire. Il vient de créer LAPEO (La Parenthèse Éducative Occitane) et propose des interventions sur le bassin de Castres-Revel-Lauragais. Cette alternative éducative proposée autant aux familles qu'aux institutions, est en phase de démarrage. Nous ne pouvions pas manquer de donner l'antenne et notre espace de parole au porteur de cette initiative singulière sur notre territoire.



Qu'est qu'un éducateur spécialisé à domicile ?

Comment répond-il à la demande ?

Quels sont ses domaines d'interventions ?

A qui s'adresse cette proposition ? Qui peuvent en être les bénéficiaires ?

L'éducateur peut-il refuser des prises en charge ?

Travaille-t-il seul ? En réseau ?

Quels sont les avantages de ce type de prise en charge ? Les inconvénients ?

L'engagement des familles est-il important ?

Quels sont les coûts pour les bénéficiaires ?

Comment être sûr d'avoir affaire à un professionnel qualifié ?

...



Autant de questions que nous pourrons poser à notre invité Ali Tékouk, grand témoin et acteur éducatif engagé.





La Parenthèse Éducative Occitane
8 Impasse de la Bastière
81700 Blan