Les 50 ans d'Abbey Road

Et oui, lorsque les Beatles entrent dans le studio d'Abbey Road durant l'été 1969, ils ne savaient pas encore que ce serait pour la dernière fois ensemble.



L'entente entre les quatre n'est pas vraiment au "beau fixe" depuis quelques temps déjà.



Le producteur George Martin , qui avait été mis de côté pour les sessions de l'album précédent (le "double blanc" sorti en 1968) est rappelé ainsi que l'ingénieur du son Geoff Emerick .





J'ai appris récemment que c'est sur cet album que les Beatles avaient utilisé pour la première fois un synthétiseur. Il s'agit du Moog IIIP.



J'ai alors ré-écouté le plus finement possible cet album. Et je vous proposerai d'écouter trois titres où le son de ce Moog IIIP apparaît.



La photo de la pochette de l'album, faite par Iain MacMillan est devenue iconique. Elle fait partie d'un lot de six clichés (oui, que six !) réalisés quelques temps auparavant.



Il sera également décidé qu'il n'y aurait ni mention du nom du groupe ni de celui de l'album et que la photo parlerait d'elle même.



Autre particularité : The End sera le dernier titre de l'album. Ringo Starr détestait faire des solos de batterie. John Lennon le persuadera d'en faire un sur ce morceau, qui restera le seul de sa carrière.



Et nous programmerons aussi ce ce titre.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 21 octobre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !