Youpi, c'est reparti !

Le direct de Let There Be Rock redémarre ce lundi 30 septembre après une longue interruption estivale.

C'est parti pour la 13ème saison sur RADIOM et la 4ème sur Radio Oloron.



Que s'est-il passé pour moi pendant cette pause ?



Tout d'abord un "saut" (si l'on peut dire !) pour une soirée au festival des Vieilles Charrues. C'était le jeudi 18 juillet.



Peu de choses intéressantes à se mettre entre les oreilles. Je n'avais malheureusement pas le choix de la date.



À retenir quand même le groupe Belge Balthazar, Zazie avec Edith Fambuena (celle-là même qui a mixé l'album posthume de Bashung) à la guitare.



Et puis le clou de la soirée : Niles Rodgers qui a fait danser toute la plaine de Kérampuilh en proposant une partie de ses collaborations avec d'autres artistes (Bowie, Daft Punk...). Un grand moment de Funk qui rattrape cette journée de programmation en demi-teinte.



Autre concert auquel j'ai pu assister le 5 septembre dernier : Alice Cooper à l'Arkéa Arena de Floirac (banlieue de Bordeaux).

Dans les cinq premiers titres, trois étaient issus de mon album de référence Billion Dollar Babies (1973). Vous pouvez imaginer aisément l'excellent moment que j'ai pu passer, d'autant que c'était la première fois que je voyais le groupe en concert.



Pour découvrir la programmation de cette émission de reprise, je vous donne rendez-vous lundi soir 30 septembre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Allez, on reprend les vieilles habitudes : Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !