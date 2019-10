Les Bougnettes à l'école Montessori : « Aide moi à faire seul ! »

Depuis le mois de septembre une école maternelle de pédagogie Montessori a ouvert ses portes à Castres. Porté par l’association le Train de Vie, une association regroupant des parents voulant offrir une alternative pédagogique aux enfants, ce projet a commencé a prendre son envol.



Les Passeurs de Bougnettes ne pouvaient pas manquer de donner l'antenne et notre espace de parole aux porteurs de cette initiative unique sur le territoire castrais.



Maria Montessori (1870-1952) a initié une nouvelle méthode basée sur une approche différente de l'enseignement associée à la création d'un matériel pédagogique concret. Cette méthode qui a donné d'excellents résultats a trouvé dans l'histoire des continuateurs qui ont poursuivi son travail en le mettant en œuvre partout dans le monde en l'adaptant aux évolutions de leur temps.



Jeudi 04 octobre à partir de 21 heures nous recevrons Delphine Serra présidente et fondatrice de l'école, et Axelle Saillard, sa directrice.



Qu'est-ce qu'une école Montessori ?

Qu'est-ce que la pédagogie Montessori ?

Quel intérêt y trouvent les enfants ? Le parents ?

Comment fonctionne l'école ?

Où en est ce projet d'école maternelle ?

Quels sont les projets à venir pour l'association ?

Comment s'impliquer ou aider ce projet ?



Ce sont là quelques questions que nous aborderons jeudi à partir de 21 heures avec nos invités qui auront aussi leur libre parole comme il se doit chez les Passeurs de Bougnettes. Avec la bonne humeur et la musique de nos invités en plus.



LeS BouGn3TteS A La CasA Dei BaMbiNI









Plus d'infos :École Montessori La RoseraieLa « Maison des Enfants »81100 CASTRES