Pour la première de la nouvelles saison, les Passeurs de Bougnettes s'envoient en l'air.



Jeudi 5 septembre nous accueillons la fine équipe du FestiRide qui organise à Lacrouzette la 14ème édition de ce festival exemplaire.

Pour sa 14ème, année le festival mêle avec bonheur un rassemblement de riders spécialisés dans le freestyle au champ de bosses de "L'Aire de Beyriès" à Lacrouzette, et des concerts gratuits.



Tout se passe dans un endroit magique situé au cœur du Sidobre, un site exceptionnel à découvrir absolument si vous ne connaissez pas.



Les organisateurs qui sont mobilisés depuis des mois dans la préparation vous donnent rendez-vous SAMEDI 7 SEPTEMBRE à partir de 14 Heures.





Au programme

L'après-midi

En soirée et dans la nuit

- Démonstrations de Freestyle en DIRT BMX et VTT par des riders confirmés mais également ouvert à tout public, petits et grands, qui souhaitent s'initier à ce sport extrême, technique et spectaculaire ! (casque et protection obligatoires)- Traditionnel Best Tricks en fin de journée !- AIR BAG et SLACKLINES encadrés par BIKE RESOLUTION- Animations diverses pour les plus petits (maquillage.....)À noter que vélos et protections pour les sauts seront à disposition pour les amateurs.- LA FANFARE BERIZINA à 19h + inter-scènes- RAP OPEN MIC à 19h30- UN P'TIT GARS DU COIN à 20h45- LA BRIGADE DU KIF à 22h- MISSAH WEEDO à 00h- DJ KYEM à 1h30De tout cela nous parlerons. Soyez avec nous pour cette première, un beau moment à vivre sur RADIOM avec des invités engagés, désireux de faire vivre les territoires.Les BouGn3TteS en FreeStYlEPlus d'infos :l’événement : FestiRide 2019 14e l'association : Festiride Asso