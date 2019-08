Quête n°70 : La Voyante

Après plusieurs jours de voyage en forêt et d'errance dans les ruines, nos chasseurs de trésors touchent enfin au but !



Une simple porte les sépare désormais des incommensurables richesses, trésors et artefacts enfouis dans ce temple. Après une exploration plus approfondie du labyrinthe, ils ont fini par trouver la clé ouvrant la fresque ainsi qu'une ancienne flûte. Hélas, le retour vers la fresque fut bien plus compliqué. Prendre ces deux objets semble avoir été lourd de conséquence car nos aventuriers se sont attirés les foudres de l'esprit de la flûtiste hantant les lieux, survivant de justesse à cette rencontre...

Maintenant il ne reste plus qu'à ouvrir cette satanée porte !



Retrouvez-nous dès ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la fin de cette aventure !