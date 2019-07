Quête n°69 : Une étrange fresque

Nos chasseurs de trésors ont enfin atteint les ruines tant recherchées, il ne reste plus qu'à percer leurs mystères et bien sûr, survivre...



Après une entrée mouvementée — incluant une attaque de félispectre — dans les ruines, notre groupe s'est mis à progresser dans leur immensité. Mauvaise nouvelle : ils ne sont pas les premiers arrivés... La progression s'annonce d'autant plus effrayante quand le son d'une flûte se met à retentir entre les murs labyrinthiques de l'endroit. Cela vaut-il le coup de trop traîner dans cette zone ? Au détour d'un chemin, ils finissent par tomber sur trois individus épuisés ne leur prêtant même pas d'attention. L'autre groupe de chasseurs de trésors ? Peut-être l'occasion idéale pour se débarrasser de la concurrence ?



