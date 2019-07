Quête n°68 : Le Temple

Nos chasseurs de trésors ont poursuivi leur chemin dans les profondeurs de Davokar et se sentent plus proches que jamais de leur objectif.



Après une dizaine de jours de voyage et quelques altercations avec les clans barbares, ils sont enfin arrivés dans les ruines du village de Loriune, mais celui-ci a l'air de s'être affaissé et d'être enfoui sous des mètre de roche... Comment trouver l'accès du temple recherché par Somone ? Peut-être que le tunnel empestant la charogne peut les amener dans les ruines souterraines ?



