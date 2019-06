Quête n°65 : Chasseurs de trésors

Ce soir, nouvelle saison et après un sondage ainsi qu'un petit lancé de dé pour départager les égalités, nous repartons sur Symbaroum !



Cette fois pas de traversée de montagne enneigée, on part dans les profondeurs de la grande forêt de Davokar, à la recherche d'un vieux temple oublié regorgeant certainement d'anciens trésors ou de connaissances inestimables ! Nos jeunes Chasseurs de Trésors ont été engagés pour escorter une mage de l'Ordo Magica, et y voient une occasion d'accomplir leurs rêves, de résoudre leurs problèmes ou d'assouvir leur soif de connaissance !



Retrouvez-nous dès ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice et également sur notre | Twitch RTD_Radiom pour le début de cette nouvelle aventure !