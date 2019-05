Au gré des styles...

Pas d'album à découvrir ce lundi 27 mai.



Nous nous laisserons porter pendant cette heure de partage musical.



Par un peu de Rock et de New Wave de la fin des années 70 et début 80 en début d'émission et par le Rock tout court, dans la deuxième partie.



Quelques infos sur la programmation : The Cars, Joe Jackson, et aussi Squeeze (programmé deux fois sur RADIOM en 2011 et 2012, et pour la première fois sur Radio Oloron).



Après un petit détour également par la Californie avec les Doobie Brothers nous remonterons vers le Canada avec...



Je ne vais quand même pas tout vous dévoiler, non ?



Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous lundi soir 27 mai, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !