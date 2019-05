Shooter : Comics

Viens petite fille dans mon comic strip

Viens faire des bulles, viens faire des WIP !

Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP et des ZIP !

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ ! ♫



Comme vous laisse supposer le titre de l'article ainsi que ces paroles issues d'une chanson de Sergent Gainsbourg, le prochain Shooter portera sur les comics. Les BDs nous venant principalement des États-Unis d'Amérique.



Retrouvez Azertoff, Gandalf81 et Hazto (et plus si affinité) pendant deux petites heures pour parler de leur amour pour ce média, enfin surtout les deux premiers car Hazto est plus manga, mais ça vous le saviez déjà si vous avez écouté le Shooter : Mangas.



Le comics : qui sont ils ? Quels sont leur réseaux de distribution ? Qui est mainstream, qui est indé ? On trouve quoi en France ? C'est quoi comme format ?



Prenez donc vos plus beaux batarang, boucliers et witchblades, votre tenue en lycra et votre vélo pour faire la tournée des cocmics-shop, on se donne rendez-vous samedi 25 mai à 14h !







