Shooter : Mangas

Ranma 1/2, City hunter, Dragon ball, Fullmetal Achemist, Akira, Dr. Slump, Naruto, One Piece, Silver Spoon, La fille de la plage.



Si ces titres vous disent quelque chose c'est cool, sinon c'est pas grave, car c'est juste une liste de titres de mangas.



Pendant deux petites heures, Azertoff, Gandalf81 et Hazto vont vous parler des mangas, comment ils consomment ce média.

Ils partageront aussi leur recommandation, de leur manga "classique" aux dernières nouveautés.



Il sera aussi question des différentes maisons d'édition françaises ainsi qu'une short list de mangakas.



Si vous aussi vous souhaitez partager vos mangas ou mangakas, vos coups de cœur et/ou de gueule, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter @ApérOriginale.



Sortez donc votre plus beau manga, on se donne rendez-vous dimanche 24 février à 14h !



Sinon, Aux Ateliers, personne ne vous entendra crier...