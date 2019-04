Quête n°57 : Vacances !

On vous l'avait annoncé en fin de notre dernière émission, pas de Roll The Dice cette semaine, l'équipe en profite pour prendre une petite semaine de vacances !

De votre côté, profitez de ce temps sans votre émission favorite, pour vivre ou revivre nos meilleures aventures ici : Roll The Dice !



Et nous on se retrouve pour poursuivre notre aventure sur Ambre après ce cliffhanger du dernier épisode, le jeudi 2 mai !