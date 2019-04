Quête n°54 : À travers Ombre

Ombre Terre : 2020.

Après de nombreux cataclysmes et événements étranges ravissant les complotistes, une nouvelle menace pour la Terre apparaît. La Lotopoièse, ou maladie du lotus, semble plus violente que la simple perte de mémoire que lui attribuent les médias. En effet, après avoir peu à peu développé ces symptômes, les êtres touchés disparaissent totalement de la réalité, des souvenirs : ils n’ont jamais existé... Sauf pour nos héros, qui se rendent compte avec horreur que ceux qui faisaient leur quotidien se transforment et que leur ombre est menacée...



Retrouvez-nous donc ce soir dès 19h sur l'émission Roll The Dice pour cette nouvelle aventure !