Quête n°53 : Les Enchères !

Comme annoncé il y a quelques semaines, il est temps de passer sur notre notre nouvelle campagne ! Et le grand gagnant de notre dernier sondage se prénomme : Ambre !



Ce soir nous commençons donc cette nouvelle campagne et vous aurez même le plaisir d'assister aux prémices de nos personnages, avec leur création ! Et comme cet univers a ses particularités, en plus de ne pas utiliser de dés, la création de personnages passe par des enchères, ce qui promet d'être relativement plaisant. Le tout orchestré par notre nouvelle MJ !



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour le démarrage de cette nouvelle aventure !