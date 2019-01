Du miel, chef !

Bonjour à tous, évidemment je publie l'article à l'arrache mais pas forcément en retard, vu qu'il est 17h09...



Ce jeudi, nous reprenons l'émission On vous écoute avec de nouveaux invités pour démarrer l'année en beauté. C'est donc Damien Mérit qui nous accompagnera pour nous parler de son métier d'apiculteur et répondre à nos questions. On vous attend, venez réagir sur la page de l'émission, la page RADIOM ou sur www.radiom.fr !



À jeudi les amis!



PS : Nous sommes bénévoles, pères de famille et salariés... loin de vouloir vous faire pleurer, nous jetons nos dernières heures libres dans la préparation d'émissions pour votre ouïe bienveillante. Pardonnez donc nos retards ou nos manques de communication, nous n'avons souvent que très peu de temps pour nous.



On vous embrasse.