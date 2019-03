Quête n°52 : Invocation ou Échec ?

Les jours passent et nos cultistes s'acharnent à poursuivre les rituels permettant le retour de Soth. Cependant, les traces des précédents rituels commencent à ressurgir.



Le corps du premier sacrifié a été découvert et les enquêteurs ont découvert des traces de pas sur le lieu du crime et ne croient absolument pas au suicide. Le terrible incident mettant fin aux jours du second sacrifié fait également parler de lui dans tout le village. Pour couronner le tout, le couteau apparemment indispensable pour les rituels est porté disparu ! Nos cultistes vont devoir remédier rapidement a ces problèmes s'ils veulent caresser l'espoir de faire revenir Soth dans notre monde !



Retrouvez-nous ce soir à partir de 19h sur Roll The Dice pour assister au dénouement de cette petite campagne !