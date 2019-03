Shooter : jeux vidéo

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droit, B, A.



Vous avez déjà essayé de rentrer le konami code sur un jeu, via une manette, un clavier ou encore à l'écrit ?



Pour ce nouveau Shooter, Azertoff, Gandalf81 et Hazto vont vous parler de leur lien avec les jeux vidéo. À quoi ils jouent, comment ils jouent, avec qui, pourquoi, dans quelles conditions, la vie, l'Univers et le reste, pourquoi 42.



Insert coin samedi 23 à 14h et Press start dans le menu de RADIOM !





Si vous aussi vous souhaitez partager vos jeux, vos coups de cœur et/ou de gueule, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter @ApérOriginale !