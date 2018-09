Shooter : Séries d'animation

L'eau, la terre, le feu, et les gemmes de Cristal.



Pour ce nouveau Shooter, nous allons vous parler des séries d'animations.

Au générique de ce numéro, on retrouve l’épisode sur les 100 ans de l'animation, la saison entière sur le tournoi Europe VS Japon VS States (avec la mort de *spoiler*).

On vous dira où trouver LES bonnes séries (après avoir passé 10 épisodes à parcourir le terrain de foot infini).



Avant de finir sur nos reco (le classique), vous aurez droit à une petite interview de Julien Les4éléments, membre de l'association Realms of Fantasy.



Cette association fédère deux grosses communautés de fans autour des univers d'Avatar et de Steven Universe (autant par le nombre de fan, que de par le rayonnement de leurs actions).

Julien aura beaucoup de choses à nous dire sur la gestion d'une communauté, des actions que l'asso a pu faire pour les deux univers en France et bien d'autres choses !



Je le dis déjà, mais non, les séries d'animations ne sont pas qu'à destination des enfants. Allant du trash éducatif (PEEPOODO & THE SUPER F*** FRIENDS) aux séries avec énormément de niveaux de lecture (The legend of Korra), il y a de tout dans les séries d'animations qui sont, de mon point de vue, un média comme un autre.



Vous avez la possibilité de nous laisser un message vocal, pour cela, allez sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e ».



L'opening aura lieu samedi à 14h et si c'est votre anniversaire, votre nom apparaîtra au générique de fin !



Appa yip yip !