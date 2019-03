On fait de la soupe. Dans les jeunes pots aussi. Est-elle moins bonne ?



Il en va de même pour le Rock.



Et, par analogie, je ne veux pas céder à un dicton qui dirait que c'est dans les vieux pots qu'on trouverait le meilleur Rock.



On le trouve aussi dans les jeunes pots, avec de la bonne terre et de l'engrais de première qualité...



Tout cela pour vous dire que lundi 18 mars, nous allons "jardiner" aux deux modes : ancienne et nouvelle.



Quelques noms : The Rolling Stones, The Who, Led Zep... et aussi Normcore, The Last Internationale, Shaka Ponk...



Et pour écouter le résultat, je vous donne rendez-vous lundi soir 18 mars, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !