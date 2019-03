Quête n°51 : Rituels

"Les astres sont bel et bien alignés, les rituels pour que Soth puisse à nouveau fouler cette terre ne seront pas aisés, mais nous mènerons cette tâche à bien pour pouvoir assister à sa renaissance ! Gloire à Soth !"



Après avoir réussi la première étape de l'avènement de Soth en toute hâte, notre petite bande de cultistes prend cette fois son temps et calcule la situation pour que tout se passe sans accroc. Personne ne doit comprendre ce qui se trame ici, cela risquerait de mettre le rituel en péril.

Alors que les proches du premier sacrifié commencent à se poser des questions, les préparatifs du second rituel s'achèvent enfin !



Retrouvez-nous ce soir à partir de 19h sur Roll The Dice pour la suite de cette petite campagne !