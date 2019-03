Tout comme dans les sports, il est bon de revenir régulièrement vers les fondamentaux.



Ceux de Let There Be Rock se situent dans le Rock et le Hard rock des années 70. Avec leurs dérivés possibles (Glam, Progressif...). Je remonterai même jusqu’à la fin des années 60. Car c’est à ce moment qu'ont émergé quelques uns des groupes « phares » de la décennie suivante. Mais une heure n'y suffira pas, il me faut donc faire des choix. Ceux-là mêmes qui correspondraient à une partie de la musique que j’ai vécue.



Allez, quelques noms : AC DC (vous vous en doutiez peut-être un peu !), Deep Purple, Slade.



J’ai même programmé à la suite trois titres : un Led Zep plutôt oriental, un Uriah Heep de 1971 et de douze minutes et, et...



...Et pour le reste de Je vous donne rendez-vous lundi soir 4 mars, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !