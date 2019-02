Quête n°48 : La fin du voyage

Nos personnages ont enfin franchi ce long canyon et arrivent à leur destination, cette Vallée qui les a vus grandir et qui retient peut-être encore leurs familles, tous les survivants qu'ils sont partis chercher.



Après une petite rencontre avec des pillards dans le canyon Miroph, Yvo, Vulk et Alia ont fini par effrayer le groupe de Ferrailleurs de Cerval en révélant les potentiels dangers hantant la Vallée. Celui-ci refusant de partir tête baissée face au danger, a décidé de les laisser continuer seuls et s'organise différemment de son côté. Désormais seuls à se rendre dans la Vallée, ils n'ont plus qu'à retrouver les traces des survivants !



Retrouvez-nous donc ce soir à partir de 19h sur l'émission Roll The Dice pour la fin de cette aventure !