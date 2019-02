Quête n°46 : Voyage dangereux

Le voyage continue et s'approche un peu plus de sa fin, la Vallée et ses survivants se font plus proches que jamais. Malgré tout, attention à ne pas relâcher son attention, les routes sont pleines de danger !



Après s'être mis d'accord et avoir réussi à convaincre la Nuée des Ailes Brunes de leur fournir un véhicule, le voyage a enfin pu démarrer. La première journée s'est passée relativement bien, Eclipse s'étant greffée au voyage passe tout son temps à la traduction du mystérieux carnet trouvé sur la dépouille de Yasen par Yvo et Miroph, tandis que les autres continuent de rattraper le temps perdu et réfléchissent à la marche à suivre une fois arrivés. La nuit, elle, fut bien plus mouvementée : une attaque de Gendos les a poussés à repartir plus tôt que prévu et à désormais se montrer bien plus vigilants...



